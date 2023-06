SQÜRL – Silver Haze (Sacred Bones Records)

A pesar de las múltiples y aclamadas incursiones musicales del polifacético Jim Jarmusch, han tenido que pasar décadas hasta que su principal marca sonora, SQÜRL, la formación que comparte con Carter Logan y Shane Stoneback y que lleva firmando desde 2009, se anime con un primer larga duración como tal. O, por lo menos, en lo que se refiere a producción aislada, lejos de cualquier elemento cinematográfico que lo sustente ya que esa maravilla de banda sonora para Solo los amantes sobreviven, de 2013, por ejemplo, llevase por ahí el sello de la ardilla.

Este Silver Haze es ese primer elepé propio, el que aglutina sus inquietudes y ansiedades a ritmos pesados, oscuros y apocalípticos con influencias de la música que marca esas tinieblas y que se han convertido en sus referencias sonoras. Desde el drone en su versión inundada de cadencias pesadas y metálicas hasta la experimentación y las reminiscencias de la no wave, el viaje propuesto por SQÜRL hay que tomárselo en serio.

La apertura ya indica el camino. “Berlin ‘87”, más allá de lo locativo y temporal del título, acerca ese horror vacui del drone metal, apuntando directamente a lo abrasivo, a alguna referencia vuelta a los Earth de la época del pentáculo, aunque quizá sería más certera la indicación nominal de Sunn o))), ya que Randall Dune, productor entre otros de la banda de Seattle, es quien ha estado al frente de esta producción.

Si bien el tono se mantiene también en la apocalíptica “The End of the World”, discurso de árbol quemado y lluvia ácida incluido, o en temas de pánico onírico como “Queen Elizabeth”, el recorrido tiene paradas de descanso. “Garden of Glass Flowers” abarca esa distancia entre el virtuosismo y la armonía y la erosión, pero, sobre todo, sirve de ruptura inesperada ante un bloque muy especial.

Como no podía ser de otra forma, este disco emana también el vínculo del director con ese imaginario con el que cimentó su reputación como cineasta. Ese motor es el que mueve una serie de temas demarcados, los que llevan involuntariamente a esa producción de bandas sonoras por dos elementos: la cadencia del metraje y las colaboraciones que, hasta la fecha, SQÜRL había tenido para llevarlas a cabo.

En ese segundo eje, los de Jarmusch se han rodeado de Anika para la bella “She Don’t Wanna Talk About It”, de Charlotte Gainsbourg para acompañar al paseo de “John Ashbery Takes A Walk” y, en lo meramente instrumental, del veterano Marc Ribot en la anteriormente citada “Garden of Glass Flowers” y también para la inquietante “Il Desserto Rosso”.

Podría apuntarse a cierta necesidad de recuperar esa experimentación y esa anarquía estructurada, pero las tendencias artísticas y fundacionales de muchas de las referencias de Jarmusch y sus secuaces en este Silver Haze, que culmina con el post-rock del corte homónimo en una transición finalizada, hacen más bien de él la conjunción de esos mundos de la cabeza del genio de Akron unidos en una radicalidad sonora necesaria.

