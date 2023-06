Jungle comparten canción con Channel Tres

Jungle comparte otro adelanto de su próximo álbum Volcano con la nueva canción «I’ve Been In Love», en colaboración con Channel Tres (conocido por temas como «Topdown» y «Controller»). Esta canción llega tras «Candle Flame» (con Erik The Architect) y «Dominoes».

Encontrando un espíritu afín en el artista de house de Compton, Channel Tres, quien se describe a sí mismo como aventurero, «I’ve Been In Love» captura la eufórica vibra de Jungle de la mejor manera posible. La canción combina de manera impecable elementos de funk, disco, soul y hip-hop. El vocalista Channel Tres aporta su estilo vocal, que fluye sin esfuerzo desde el barítono de sus rimas relajadas hasta momentos melódicos más brillantes antes de que el estribillo radiante entre en acción.

El video que acompaña la canción comienza con una introducción irónica para luego presentar una interpretación más íntima en una sola habitación de la ambiciosa coreografía continua por la que los videos de Jungle son reconocidos. Es innegable que esta creación lleva la firma de los directores J Lloyd y Charlie Di Placido de Contentus Maximus.

Escucha ‘I’ve Been In Love’ de Jungle