Nada Surf lanzan el single ‘Looking For You’

Tres años han pasado desde que Nada Surf publicase un You Know Who You Are (Ernie Records, 2016) que mostraba a la banda norteamericana en estado de gracia, y que ese mismo año lo demostraría con el álbum en directo “Peaceful Ghosts” (Ernie Records, 2019). Ahora, el grupo que componen Matthew Caws, Daniel Lorca, Ira Elliot y su amigo y colaborador desde hace tiempo Louie Lino, tiene listo el que será su noveno álbum de estudio, que verá la luz el próximo 7 de febrero de 2020.

Never Not Together (Ernie Records, 2020) ampliará, a través de canciones de rock melódicas y pegadizas con letras afiladas y sentidas, la visión humanista del mundo que tiene Nada Surf, en una colección de temas que exhibe la capacidad del grupo para evocar y reflejar grandes emociones forjadas con detalle, ya sea a través de solos de guitarra arrebatadores o voces susurradas.

Tras un primer adelanto, segundo single del disco se llama “Looking For You” y Matthew Caws nos habla sobre él:

“Looking for you” trata sobre una vieja idea: que lo que tú ves te está viendo a ti. El poeta persa Rumi la escribió en el siglo XIII, pero para mí era una idea nueva cuando me la encontré el año pasado en una de mis lecturas. Enseguida me chochó la idea de que aquello que fuese que estaba buscando ahí fuera me estaba buscando también a mí. Quizás si me acercase un poco, recibiría la señal y se acercaría a mí. La imagen se me quedó grabada desde entonces, comfortante, alentadora y vigorizante.

He encontrado en la práctica que es una realidd: últimamente cuando he dicho que sí a una propuesta de la que no estaba muy seguro por alguna razón, he quedado satisfecho al aceptarla. Siempre hay una gran conversación que no habría tenido, una buena idea que no habría surgido. La canción también es sobre aprender a diferenciar entre el peligro real e imaginario. Una de las preguntas más buenas que me han hecho es: ¿cuántos tigres se abalanzan sobre ti ahora mismo?”. Por suerte, la respuesta siempre ha sido ninguno. Esa pregunta también la he incluido en la canción (how many tigers are lunging at you right now?).

Aquello que estás buscando puede ser cualquier cosa, pero a veces me imagino una major version de mí mismo que quiere encontrarme. Igual más compasivo, más centrado, sea lo que sea aquello que deseo ser un día en particular. Pensando sobre el video, visualicé a ese otro yo durmiendo fuera y levantándose pronto cada mañana en esa búsqueda. Al final de mi calle en Cambridge hay una zona verde llamada Midsummer Common, así que fui un par de mañanas con un trípode y me grabé a mí mismo durmiendo en el césped con mi pijama y caminando. No puede percibirse en las grabaciones, pero el suelo tenia una capa de hielo en una de las tomas. No me importaba mucho, pero ¡me hizo apreciar aún más aquello por lo que pasan las mejores versions de nosotros mismos! Johnny Sanders añadió su arte y el movimiento para traer esta idea a la vida.”

Escucha lo nuevo de Nada Surf: