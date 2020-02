Stephen Malkmus lanza un nuevo single de su regreso

Stephen Malkmus lanza un nuevo single / video, “Shadowbanned”, de su nuevo álbum, Traditional Techniques, que se publica el 6 de marzo en Domino. Después del single principal “Xian Man“, “Shadowbanned” llega con un estilo de flauta y Malkmus tan sintonizado como siempre con los ritmos de la corriente lingual en constante evolución mientras canta “Amazon wheatfields and rivers of Red Bull//drip gush drip//data driven skip//to the part where the left bros parody TED talks.” Su video, dirigido por Jan Lankisch, presenta a amigos y fans de Malkmus, como Kim Gordon, Mac DeMarco, Sharon Van Etten y Jason Schwartzman, interpretando” Shadowbanned “como una versión de dibujos animados de Malkmus (abajo podrás encontrar una lista de las apariciones en el vídeo). Sus imágenes están entrelazadas con clips de videos más antiguos de Malkmus y Pavement en los que el cantante sale borroso, pixelado y reemplazado algorítmicamente para hacerlo invisible.

En el videoclip aparecen: Mac DeMarco, Jason Schwartzman, Kim Gordon, Sharon Van Etten, Kurt Vile, Conor Oberst, Orono Noguchi , Eric Koston, Mary Lattimore, Joe Beddia, Matt Korvette, Jake Morris, Polly Roche, Keshav Purushotham, Sharmila Banerjee, Lucía Castellanos, Charlotte Gfeller, Qais Essar, Maple Judd, Lia Wang, Lara Vinciguerra, Pernille Krogvig y Frederike Wetzels.

“Me inspiré para hacer el vídeo al leer sobre cantantes y músicos que fueron retocados por photoshop de las portadas de sus álbumes por un sitio web iraní de música en streaming “, dice Lankisch quien hizo de “Shadowbanned” con la ayuda de Janosch Pugnaghi, Gesa Gadow, Lina Sieckmann y Miri Gossing. El video representa dos polos opuestos: el borrado involuntario de una persona en imágenes visuales y el deseo de actuar como persona, dejando atrás las limitaciones de la identidad cotidiana. “La identidad es una cuestión de diseño. A la gente le gusta jugar con los personajes y pretender ser otra persona”. Por esta razón, Lankisch y Pugnaghi desarrollaron un filtro para Instagram llamado “Being Stephen Malkmus”, que funciona mediante detección de rostros. La cara del usuario se superpone con una versión estilizada de la cara de Malkmus.

El filtro de Instagram “Being Stephen Malkmus” ya está disponible.