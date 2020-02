Publicada la primera gran biografía de Supertramp en castellano

Abel Fuentes, conocido entre los seguidores de Supertramp por administrar la veterana web The Logical Web, ha conseguido por fin lanzar, después de muchos años de preparación, la primera gran biografía en castellano de la mítica banda. Un extenso volumen de más de 700 páginas, que además incluye más de 200 imágenes de todas las épocas de Supertramp, fruto de un centenar de entrevistas exclusivas con los miembros del grupo. El libro se llama “Huellas de Vagabundo – La historia de Supertramp” y acaba de salir a la venta a través de UNO Editorial.

Esta completísima biografía de Supertramp sale a la venta cuando se acaban de cumplir 50 años de la primera formación del grupo, formación en la que ya estaban Roger Hodgson y Rick Davies junto a otros músicos que fueron abandonando la banda en años posteriores. Apoyados inicialmente por el millonario holandés Stanley August Miesegaes, sus primeros trabajos discográficos, prácticamente desconocidos por el gran público, pasaron sin pena ni gloria. Tras la incorporación entre 1972 y 1973 de Dougie Thomson, Bob Siebenberg y John Helliwell, y curiosamente tras haber perdido el apoyo financiero de SAM, a lo largo de la siguiente década Supertramp conquistaron el mundo con una serie de álbumes inigualables: Crime of the Century, Crisis? What Crisis?, Even in the Quietest Moments, Breakfast in America y Famous Last Words. Una larga lista de discos y singles que escalaron hasta lo más alto de las listas de éxitos de medio mundo. La marcha de Hodgson en 1983 puso fin a la mejor época de Supertramp, aunque tanto la banda como el propio Roger siguieron adelante con su carrera y todavía entregarían, aunque sin la abundancia de su época clásica, canciones y discos más que interesantes.

Abel Fuentes López nació en 1969 en Madrid, aunque tiene sus raíces en las localidades conquenses de Belmonte y El Pedernoso. En 1992 se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense, y desde 1994 ha desarrollado su carrera profesional en el sector bancario ejerciendo diferentes roles como consultor de sistemas informáticos especializado en medios de pago. Fue en su etapa de estudiante, a finales de los años 80, cuando se sintió atraído por la música de Supertramp. Tras profundizar en la discografía y la historia del grupo durante una década, en 2001 se uniría al gallego Juan Lago (autor del prólogo del libro) para formar The Logical Web (www.thelogicalweb.com), la página más completa sobre Supertramp y una de las más longevas en todo el mundo.

Huellas de Vagabundo, La Historia de Supertramp, se vende solo para España a través de este enlace.