Stevie Nicks lleva ’24 Karat Gold – El Concierto’ a los cines

Stevie Nicks, ganadora de un Grammy, llegará a los cines, autocines y espacios de exhibición de todo el mundo sólo por una noche (21 de octubre en España) con “24 Karat Gold – El Concierto“. Con esta acción, Nicks, considerada como una de las artistas vivas más emblemáticas, ofrece a los fans de la música un asiento virtual en primera fila a la magia que hace surgir cada vez que se sube a un escenario.

Esta proyección repasa parte de la lista de grandes éxitos de Nicks, extraídos tanto de su etapa en solitario como miembro de Fleetwood Mac, incluyendo “Rhiannon”, “Stop Draggin’ My Heart Around”, “Edge of Seventeen”, “Stand Back”, “Landslide” y más, además de otras joyas ocultas de su catálogo.

El film se completa con historias íntimas y fuentes de inspiración para algunas de las canciones y letras más famosas y atemporales de la historia de la música, canciones que hasta el día de hoy siguen siendo parte de la banda sonora de las vidas de generaciones de melómanos alrededor del mundo.

Dirigida y producida por Joe Thomas, el film fue grabado en las ciudades de Indianápolis y Pittsburgh en 2017, durante la exitosa gira 24 Karat Gold Tour, que llevó a Nicks a ofrecer un total de 67 conciertos alrededor del mundo.

“El ’24 Karat Golden Tour’ es mi favorito de todos los tiempos. No sólo pude cantar mis canciones, sino que también pude contar sus historias. Me encanta tener la oportunidad de compartir estos conciertos con todos mis fans. De mi para ti: oro de 24 kilates” – Stevie Nicks

Kymberli Frueh, Vicepresidenta Senior de Programación y Adquisiciones de Trafalgar Releasing, declara: “Estamos entusiasmados con la colaboración con BMG y el equipo de Stevie Nicks en este histórico evento cinematográfico que, estamos seguros, deleitará a todos los fans. La impresionante carrera de Stevie Nicks durante más de cuatro décadas ha creado legiones de ellos. El listado de canciones que recoge 24 Karat Gold: El Concierto no son sólo sus grandes éxitos sino también clásicos de Fleetwood Mac”.

El evento será proyectado en cines, teatros y espacios de exhibición a lo largo del mundo en dos fechas: 21 y 25 de octubre. En España podremos verlo en cines el 21 de octubre y las entradas podrán adquirirse a partir del próximo 23 de septiembre en este enlace StevieNicksFilm.com, donde los fans podrán también acceder a las últimas actualizaciones sobre listado de cines disponible e inscribirse para recibir alertas (las fechas están sujetas a cambios según el estado de las reapertura de cines locales).

El 30 de octubre, BMG lanzará en formato doble CD + digital/streaming, recogiendo más de 17 grandes éxitos de Stevie Nicks, como “Stand Back”, “Gyspsy” y “Edge of Seventeen”, así como la primera grabación en vivo de “Crying In The Nights” y otras rarezas. El pre-order del álbum ya está disponible en este enlace.