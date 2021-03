Jeff Buckley tendrá biopic, primeros datos

Bohemian Rhapsody, biopic de Queen dirigido por Brian Singer ha revitalizado el género, convirtiéndose además en todo en un fenómeno de masas con una recaudación récord e incrementando notablemente las ventas de discos de la formación. A este le siguió Rocketman , dirigido por Dexter Fletcher, que nos contó la vida de Elton John. Y ya hay en mente otros, como el que estará dedicado a Jeff Buckley.

Por fin se conocen más detalles del film que contará la vida del malogrado cantante, fallecido el 29 de mayo de 1997 cuando contaba con tan solo 30 años.

El autor de Grace (recuerda aquí nuestro artículo especial) tendrá biopic que llegará con el título de Everybody Here Wants You. Una película que ha contado con el apoyo de su madre Mary Guibert, así como de la propietaria y gestora de los derechos de su música Alison Raykovich.

La película de Jeff Buckley estará protagonizada por Reeve Carney (Penny Dreadful, Spiderman: Turn Off the Dark).

Seguiremos informando.