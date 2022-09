Suede – Autofiction (Suede Ltd / BMG Recordings)

Por lo general, las segundas partes suelen quedar en una exaltación inicial que al poco tiempo se desinfla. El regreso de Suede tras su separación en 2003 podría entrar en esas gloriosas excepciones que de vez en cuando surgen. Lejos de caer en el autoplagio o de pretender revivir hitos pasados, han demostrado madurez para seguir ampliando su catálogo con nuevos discos que se sitúan a la altura o en ocasiones, por encima de sus obras más recordadas.

Nunca un hiato fue tan necesario, porque nada de lo que ha ocurrido en la banda de los de Brett Anderson desde su renacer con el notable Bloodsports (Warner, 2013) podría considerarse un material menor, bien al contrario, han aprovechado para retomar sus mejores modos sin perder sus reconocibles rasgos potenciando sus virtudes. Este nuevo Autofiction no es más que la plasmación de la energía sin fisuras y la electricidad que transmiten sus directos. Una de sus entregas más enérgicas e instantáneas que nace como respuesta al melodramático The Blue Hour (2018, Warner), su fantástica obra producida por Alan Moulder y con el acompañamiento de una orquesta dirigida por el teclista de la banda Neil Codling y el compositor Craig Armstrong.

Autofiction es un disco desnudo y poco recargado: «Solo nosotros cinco en una habitación con todos los fallos y errores; la banda expuesta en todo su desorden primario». Borbotones de intensidad y contundencia en su base rítmica, las reconocibles guitarras de Richard Oakes en ocasiones virando hacia el post-punk y un Anderson desatado que desde que abre fuego en la resplandeciente «She Still Leads Me On», demuestra el arrojo para afrontar once cortes tan efectivos e inspirados como los de sus mejores Lps.

La fuerza de «Personality Disorder», «Shadow Self» o «Take Your Brain Off And Yell», nos remiten a su debut, al igual que el estribillo de «15 Again», ese pop marca de la casa también presente en «The Only Way I Can Love You» y «The Boy On The Stage» que tantas veces nos han regalado. Ningún fan del grupo que se precie quedará decepcionado, quienes busquen a los Suede de Dog Man Star o de su último trabajo, los encontrarán en «Drive Myself Home», «Black Ice» o la grandiosa «What Am I Without You?».

Continuar brillando a gran altura tras tres décadas de carrera es algo reservado para unos pocos. Suede pueden presumir de ello.

Escucha Suede – Autofiction