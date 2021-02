Sufjan Stevens confía en Luca Guadagnino para su nuevo vídeo

The Ascension, octavo álbum en solitario del cantante y compositor Sufjan Stevens —y esperada continuación de Carrie & Lowell— (uno de los discos más destacados de 2020 para Muzikalia) se publicaba el pasado otoño.

The Ascension es una llamada de atención hacia un mundo que colapsa a nuestro alrededor—y un mapa que indica cómo salir de él. Sufjan comentaba que la base del álbum es “una llamada a la transformación personal y un rechazo a seguir los esquemas del sistema que nos rodea”. “Mi objetivo para este álbum era simple: Cuestiona todo aquel argumento que no esté bien fundado. Acaba con todo ese relleno. Forma parte de la solución o apártate del camino. Sé auténtico. Sé honesto. Simplifica. Haz que avance.”

El artista norteamericano, que sigue promocionando el disco, ha confiado en el director Luca Guadagnino (Call Me By Your Name) para la dirección de su nuevo clip, “Tell Me You Love Me”.

Te dejamos con el nuevo vídeo de Sufjan Stevens: