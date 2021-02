Jehnny Beth lanza el clip de ‘French Countryside’

Jehnny Beth cantante de Savages, continúa promocionando el que ha sido su disco de debut, To Love Is To Live, editado en junio de 2020.

El álbum de la artista francesa cuenta con la colaboración de invitados ilustres como Romy Madley Croft de The XX y Joe Talbot de IDLES. De la producción se han encargado otros dos grandes, Flood (Depeche Mode) y Atticus Ross (Nine Inch Nails) aparte de su colaborador, Johnny Hostile.

Otro de los singles de Jehnny Beth es “French Countryside”, del que acaba de estrenar su videoclip y que cuenta con la participación de Romy de The XX. Según Beth: “Esta es la canción que me causó más problemas. Hasta la última semana de mezclas no teníamos una versión con la que estuviera contenta, pero ahora estoy muy orgullosa de ella. Casi no lo puse en el disco porque está tan cerca del hueso que casi se siente demasiado autoindulgente, pero era mi intención escribir una canción que se sintiera más vulnerable que cualquier otra cosa que hubiera escrito antes”.