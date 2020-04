Talk To Him: Björk, La Edad Dorada

Este mes la azotea sonora de Talk to Him rinde homenaje a una artista singular, tan inquieta como sensible: Björk. Nos embarcamos en un repaso por los primeros años de su carrera, desde los orígenes hasta la publicación del excelso Vespertine.

Una época inigualable donde la islandesa iba fraguando su carrera de manera intuitiva y creativa, dejándose llevar siempre por un corazón de hielo que, sin embargo, abrasaba. Bienvenidos a un viaje de colores y texturas inigualables.