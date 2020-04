Conciertos y festivales podrían no volver hasta otoño de 2021

En estos tiempos de incertidumbre, de absoluto desconocimiento por lo que está por venir, numerosos expertos empiezan a hacer cábalas sobre qué ocurrirá con conciertos y festivales.

No es que el dichoso Covid-19 tenga especial predilección por joder a la industria de la música en vivo, es que este tipo de eventos multitudinarios son uno de los riesgos más potenciales para el ser humano en estos momentos. Ahora que nuestro país padece como pocos otros los efectos del coronavirus y ya empezamos a vislumbrar con ciertas esperanzas algunas medidas de la desescalada del confinamiento, todas ellas hablan de mantener la distancia de seguridad con las personas al menos a dos metros, aparte del uso o no de mascarillas, la higiene y demás.

Pero ¿y qué ocurrirá con los conciertos? Como decíamos en las primeras líneas hay un absoluto desconocimiento por parte de la sociedad, nadie sabe nada y lo único que se nos ocurre ante esta situación de emergencia es retrasarlo todo unos meses a ver si así ha terminado todo. Lo han hecho festivales como Primavera Sound que se ha movido de junio a agosto, Tomavistas de mayo a septiembre, el gigante Coachella hasta octubre y muchos tantos otros. Un referente como Glastonbury directamente nos emplaza a 2021, ya no retrasando, sino cancelando su presente edición. Pronto empezaremos a ver qué ocurre con Azkena Rock Festival, FIB, Mad Cool, Low Festival o Bilbao BBK Live, por citar unos cuantos referentes de nuestro mapa festivalero, que de momento no se pronuncian y actúan con cautela a la espera de qué ocurrirá de aquí a un par de meses, pero las predicciones no son muy halagüeñas.

Estos días diversos medios se hacen eco de unas declaraciones del asesor de la OMS, experto en bioética y salud Zeke Emanuel en el New York Times en el que se sorprendía por el retraso de algunos de estos espectáculos para después del presente verano. “Grandes reuniones, conferencias, conciertos, eventos deportivos… cuando la gente dice que van a reprogramar esta conferencia o evento de graduación para octubre de 2020, no tengo idea de cómo creen que es una posibilidad plausible. Creo que esas cosas serán las últimas en regresar. Siendo realistas, estamos hablando del otoño de 2021, como muy pronto”.

Esto hace pensar en un duro golpe económico no solo para los grandes eventos musicales que perderían cantidades astronómicas de inversión en algunos casos no cubiertas por ningún seguro, sino también para salas y pequeños conciertos, único medio de subsistencia para muchos artistas de nuestro país.

El mundo cambiará después de esta pandemia, esperamos que no nos dejen tanto tiempo sin música en directo.