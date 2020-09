Talk To Him: Las Bandas Sonoras de Nuestras Series Favoritas

Este mes en Talk to Him volvemos a realizar una asociación entre distintas disciplinas artísticas. En este caso entre las series de televisión y la música. Him desde su azotea sonora dibuja un repaso por diversas bandas sonoras extraordinarias que han acompañado los episodios de algunas de las series que más le han marcado a lo largo de los años.

Escenas y canciones que unidas forman parte de nuestro microuniverso emocional, ese que nos construye y convierte en lo que somos. Descubre la selección y recuerda aquellos momentos imborrables para nuestra memoria.