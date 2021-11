Te presentamos el primer EP de MTINES

Este verano, en una PlayList Emergente, te hablamos de MTINES, joven promesa el pop independiente catalán y en catalán. Tras debutar en marzo con un sencillo titulado “Per què les coses no són més senzilles?”, se encontró abriendo para Manel en el festival de Pedralbes. Su música recuerda a gente como James Blake o Frank Ocean, una amalgama de sonidos electrónicos y urbanos para los que cuenta con la producción de Emili Bosch del grupo de electrónica B1n0. En aquella PlayList Emergente te presentamos otro sencillo, “No em facis cap petó”, tercer adelanto de PQLCNSMS?, primer trabajo del artista catalán en solitario.

Un disco que finalmente acabó viendo la luz hace un par de meses. PQLCNSMS? (acrónimo de su primer sencillo) es un EP de cinco canciones de pop cuidado y elegante, cantado en catalán. La producción estuvo a cargo, como hemos comentado, de Emili Bosch de B1n0. MTINES marca con este disco un terreno propio dentro de la música que podríamos denominar “urbana”, con bases suaves, elegantes y canciones de pop muy cuidado que tratan historias cotidianas con naturalidad y sensualidad.

El disco se abre con “Entretela”, una canción que está entre las más electrónicas del disco y que recuerda a Four Tet. El vídeo de “Entretela”, que puedes ver a continuación, se estrenó en su momento al mismo tiempo que se publicaba el EP.

Sobre la pregunta que da nombre al disco, y a la canción que lo cierra (Per què les coses no són més senzilles?), su autor comenta que “Es una pregunta que no busca respuesta, que se limita a plantear un concepto, a enseñar una manera de sentir y reivindicar la ambigüedad de las cosas que vivimos y sentimos. Al final, las cosas no son sencillas porque son complejas. Es innegable, y por eso, en esta complejidad se esconde la belleza y crudeza de la vida cuotidiana, una dualidad constante que vertebra el eje narrativo de las canciones“.

A continuación puedes escuchar PQLCNSMS?, el primer disco en solitario de MTINES, en Spotify.

