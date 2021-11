Ya a la venta los abonos para el FIB 2022 a precio especial

El FIB, Festival Internacional de Benicàssim regresa los próximos 14 al 17 de julio de 2022. La esperada 26ª edición del histórico evento contará con las actuaciones de Kasabian, Viva Suecia, Steve Aoki, Tom Grennan, Two Door Cinema Club, IZAL, Zahara, La la Love You, Declan McKenna, Miss Caffeina, The Hunna, Joel Corry, además de Circa Waves, Tom Walker, The Kooks, Tyga, Sea Girls y los nacionales Love Of Lesbian, Cariño, Ginebras, Carolina Durante, La M.O.D.A. y La Habitación Roja.

Entradas para el FIB

Desde hoy está a la venta una serie de abonos para el FIB a un precio especial. Consulta sus principales características:

? TIPOS DE ABONOS, ¿cuál te vas a comprar?

Abono General: Con este abono vas a poder disfrutar de todos los conciertos que tengan lugar dentro del recinto desde el jueves 14 de julio hasta el domingo 17 de julio de 2022.

> Cupo limitado desde sólo 39,99€ + gg en fiberfib.com

Abono VIP: ¡Vive una experiencia festivalera completa! Además de poder disfrutar de todos los conciertos desde el jueves 14 de julio hasta el domingo 17 de julio de 2022, vas a tener acceso a la zona VIP del festival en la que tendrás 2×1 en cubalitros de cerveza, deliciosos stands de gastro, baños exclusivos, carril exclusivo de entrada y zona de chill para que puedas estar con tus amigos.

> Cupo limitado desde sólo 79,99€ + gg en fiberfib.com

? CANTIDAD DE ABONOS, ¡cómpraselo a tus amigos!

Vas a poder comprar 6 abonos en un mismo proceso. Tendrás 8 minutos para completar la compra. Si en ese tiempo no la finalizas, los abonos quedarán liberados para un nuevo comprador.

? INFO PREPARADA. ¡pídela hoy a tus amigos!

Antes de iniciar el proceso de compra, deberás tener a mano esta info:

– Persona que hace el proceso de compra: nombre, apellidos y email.

– De los otros abonos que comprará: nombre y apellidos, email, fecha de nacimiento, provincia y país.

Es fundamental que el comprador escriba bien su correo electrónico porque a esa persona le llegarán todos los abonos que compre, revisa bien los datos antes de finalizar el proceso.

? CAMBIO DE NOMBRE, en caso de que no puedas venir

En caso de querer realizar el cambio de nombre tendrás hasta el 15 de diciembre para hacerlo de forma gratuita.

? MENORES, ¿pueden entrar?

Hasta 9 años entran gratis. Si son menores de 16 tienen que venir acompañado por uno de sus padres o tutores. Si tienen entre 16 y 18 años, tienen que traer la autorización de menores firmada por uno de sus padres o tutores.

? RESTO DE SERVICIOS, ¡la semana que viene!

La acampada y resto de servicios los podrás comprar el próximo miércoles 17 de noviembre a las 12hs también en fiberfib.com