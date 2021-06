Como cada miércoles, es hora de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra PlayList Emergente incluye canciones de Dreamer Strings, Kyxo, Prismatic Shapes, Kora, Radio75, Mandarina y Mtines. Además le ponemos la guinda al pastel de hoy estrenando lo nuevo de Nadie Patín.

Dreamer Strings – e’välv

Dreamer Strings es un proyecto musical que nace de la mano de Carlos Herrero, nacido en Albacete y residente en Valencia. Tras publicar tres discos entre 2010 y 2014, se centró durante unos años en un espectáculo audiovisual junto a Abel Hernández. En 2018 lanzó su último trabajo hasta la fecha, The Unfolding Sounds. Hace poco publicó un nuevo sencillo, “e’välv”, cuyo origen data de una pieza de piano que compuso hace 6 años y que recuperó hace unos meses. Un tema que muestra la evolución del compositor en estos años.

Kyxo – Orain

Kyxo es una banda nacida en 2019 en Urnieta (Gipuzkoa) que ya te presentamos hace un año en nuestra PlayList Emergente. Califican su sonido como “chillwave” con acercamientos a estilos como el dream pop o el shoegaze. En 2020 tuvieron la ocasión de dar algunos conciertos y publicar diversos sencillos, llegando a telonear a Él Mató a un Policía Motorizado en la Sala Dabadaba de Donostia. Finalmente en septiembre vio la luz su primer EP, Agoor, producido y masterizado en Eclectic Studios con la colaboración de Gartxot Unsain. Su último sencillo se llama “Orain”, con vídeo producido por Jon Etxeberria y dirigido por Imanol Lizeaga.

Prismatic Shapes – Gloomy afternoon 2021

Prismatic Shapes es un grupo de Post Punk y Synthgaze de la Ciudad de México. La banda se confiesa fascinada por la cultura pop de los años 80 y la era del videocasete. Su estilo también ha sido descrito como new wave retro y melancólico. Prismatic Shapes han publicado hace algunas semanas un sencillo titulado “Gloomy Afternoon 2021” con el sello americano Static Blooms Records. En el vídeo rinden homenaje a los centros nocturnos de baile de los años 80 en México. La estética fotográfica emula la textura, las formas y el color de una vieja fotografía analógica de 35mm.

Kora – NEQP

Kora es una jovencísima cantante y compositora catalana de la que te hablamos el pasado año en nuestra sección 7 Minutos al Día. A pesar de tener solo 19 años, controla todo el proceso creativo de su música, desde la composición hasta la mezcla y la masterización. Tras publicar varios sencillos, entre los cuales destaca “Paciencia” con sus más de 3 millones de reproducciones en Spotify, hace unas semanas lanzó un tema titulado “NEQP”. Un nuevo avance de Renacer, su primer álbum, que Kora ha dividido en dos entregas y cuya segunda parte se publicará a finales de este verano. Un himno electrónico de formas uptempo que nos traslada a un contexto oscuro con sutileza.

Radio 75 – American Hero

Radio75, la banda barcelonesa de rock alternativo, planea publicar una serie de canciones a lo largo de 2021 dos años después de debutar con su disco Songs for Celine. Como primer avance, hace unas semanas nos presentaron “American Hero”, un contundente tema en la senda de bandas como Queens of the Stone Age, Placebo o Alice in Chains. Con este sencillo exponen su ansiedad e ira ante un mundo en el que la popularidad tiene más peso que cualquier otro planteamiento.

Mandarina – Pirate

Mandarina es un dúo franco-colombiano compuesto por Paola Olarte (cantante, percusionista y compositora) y Michael Tainturier (teclista, instrumentista y compositor). El año pasado ya aparecieron en nuestra PlayList Emergente en un par de ocasiones. Hoy vuelven a ella para presentarnos su nuevo sencillo, “Pirate”. Un tema con el que desean invitar al público a bailar y celebrar la vida después de esta crisis sanitaria que nos ha golpeado a todos y con el que anuncian el lanzamiento de su segundo álbum, previsto para 2022.

Mtines – No em facis cap petó

Mtines es una joven promesa el pop independiente catalán y en catalán. En marzo debutó con un sencillo titulado “Per què les coses no són més senzilles?”, y un par de meses después ya se encontraba abriendo para Manel en el festival de Pedralbes. Su música recuerda a gente como James Blake o Frank Ocean, una amalgama de sonidos electrónicos y urbanos para los que cuenta con la producción de Emili Bosch del grupo de electrónica B1n0. Hace unos días publicó una nueva canción, “No em facis cap petó”, tercer adelanto de PQLCNSMS?, primer trabajo del artista catalán en solitario que verá la luz después de verano.

ESTRENO EXCLUSIVO

Nadie Patín – María Terremoto

Nadie Patín es un joven dúo jerezano que debutó a finales de 2020 con un EP titulado El Boquete que publicó el sello Lunar Discos. Hace poco que han dado continuidad a aquel trabajo con un nuevo EP, Siete Láminas, de nuevo con Lunar. Un disco que han grabado y producido con Paco Loco y con el que confirman que dominan las claves del pop melódico, ruidoso y distorsionado. Su nuevo EP incluye cuatro canciones entre las que se encuentra “María Terremoto”, cuyo vídeo estrenamos hoy en exclusiva como bonus track de nuestra PlayList Emergente de la Semana.