Te presentamos a Princess Thailand y estrenamos su nuevo disco

Princess Thailand es una banda francesa formada por Aniela (voz), Patrick (guitarra), Jean (batería), JB (percusión y teclados), Max (bajo y teclados) y Nay (flauta). Debutaron con un primer disco homónimo publicado en octubre de 2018, un álbum en el que marcaban unas señas de identidad claras y particulares: rock potente, alternancia entre el ruido y la calma, entre las explosiones de sonido y una voz femenina que se mueve entre la dulzura, la melancolía y la ferocidad punk.

Poco después de publicar su primer disco, Princess Thailand volvieron a encerrarse en el estudio, concretamente en el Arthur Ferrari’s Barberine Studio, para preparar nuevas canciones. El resultado verá pronto la luz: el 24 de abril se publicará And We Shine, su segundo disco, en el que prometen ofrecernos canciones difíciles de etiquetar, reptando casi esquizofrénicas entre la melancolía y el noise rock, inspiradas por la no-wave y el post punk además de por el rock más ruidoso que corre por las venas de la banda. Nos avisan de que su escucha será una experiencia casi física.

And We Shine, lo nuevo de la banda francesa, saldrá publicado, como hemos dicho, el 24 de abril gracias a los sellos A Tant Rêver Du Roi y Luik Records. Se puede hacer ya la reserva del disco en este enlace. En Muzikalia, sin embargo, lo estrenamos en exclusiva una semana antes de su lanzamiento oficial. Aquí lo tienes para su escucha completa. Con cuidado, no digas que no te hemos avisado…

