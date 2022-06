Te presentamos el segundo disco de Lava Fizz, Lifelines

Lava Fizz es una banda de Mallorca formada por David Goodman, Sebastien Lasternas, Nico Naury, Lluc Tovar y Jesús García. En 2016 publicaron su primer EP, Spark of Hope, debutando en formato largo en 2018 con el álbum The Hardest Thing. Este último fue considerado uno de los mejores álbumes de debut del año por la revista internacional Debuts of Note. En estos años, además de actuar en diferentes festivales y salas españolas, han girado por el Reino Unido y han presentado sus canciones en Nueva York.

En 2022 Lava Fizz han publicado por fin su segundo disco, Lifelines. Un álbum con el que consolidan todo lo bueno que apuntaban en sus anteriores trabajos, encontrando un sonido característico que hermana el rock alternativo con el dream pop. Lifelines es acogedor y ensoñador a la vez que ofrece momentos realmente épicos a caballo de memorables riffs de sintetizador. En ese sentido recuerda a grupos como los suecos The Mary Onettes, con quienes seguramente comparten bastantes referencias musicales procedentes de los 80: New Order, Echo & The Bunnymen, quizás The Cure o Prefab Sprout. Desde luego sus líneas de bajo y sus texturas sintéticas así lo atestiguan.

Aunque hablemos de mimbres miles de veces usados, los mallorquines consiguen usarlos para entretejer canciones con hechura de “hit”, como “Second chances”, y otras que nos hacen cerrar los ojos y soñar con tiempos pasados. Entre estas últimas quizás destacan “Hermetic” y “Collide”, pura vacuna emocional para huir de estos tiempos oscuros. Añadamos letras sobre desconcierto sentimental y vital, y tenemos el cóctel completo.

A continuación puedes escuchar Lifelines, el segundo álbum de Lava Fizz.

Lava Fizz en redes sociales:

Instagram

Facebook

Twitter

Canal de YouTube

Perfil en Spotify

(la foto de Lava Fizz es obra de Ángel Romaguera)