The Mars Volta comparten la primera canción en 10 años

The Mars Volta regresan una década después de su reaparición con una nueva canción. La banda de Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López, anteriormente en At The Drive-In se separaban en 2013 para emprender nuevos proyectos, como el de Antemasque.

“Blacklight Shine” llega junto con un cortometraje complementario dirigido por Omar Rodríguez-López, un clásico con el reconocible sonido de la banda, comandado por un ritmo retumbante que supone su primera composición desde 2012, cuando lanzaban Noctourniquet.

En un comunicado, el vocalista de The Mars Volta, Cedric Bixler-Zavala, describió la letra de “Blacklight Shine” en términos acertadamente poéticos, diciendo que su objetivo es capturar la idea de “una ola de apagones que arrastran recuerdos a la orilla, un latido que aún recuerda todo”.

La banda anticipó la llegada de “Blacklight Shine” con una instalación de arte denominada “L’Ytome Hodorxí Telesterion”, un cubo gigante que apareció en el Grand Park de Los Ángeles y ofreció a los visitantes una escucha temprana del tema junto con un viaje visual inmersivo.

Escucha ‘Blacklight Shine’ de The Mars Volta