IDLES pasaban recientemente por nuestro país, con una actuación en Primavera Sound. La banda de Bristol formada por Joe Talbot, Adam Devonshire, Mark Bowen, Lee Kiernan y Jon Beavis desplegaban su arsenal de post-punk rabioso en una intensa actuación que el festival acaba de hacer pública.

Ellos lanzaron a finales de 2021 su cuarto disco, Crawler, continuación del también interesante Ultra Mono (2020) ycoproducido por Kenny Beats y el guitarrista del grupo, Mark Bowen. Los británicos han dado un nuevo paso en su carrera, mostrándose introspectivos e incluso frágiles, abriéndose en canal para compartir su dolor y hablar sin tapujos de traumas o adicciones propias y ajenas

Su concierto en Primavera Sound estuvo conformado por los siguientes temas:

Colossus

Car Crash

Mr. Motivator

Grounds

Mother

Divide and Conquer

Never Fight a Man With a Perm

Crawl!

A Hymn

War

Love Song

I’m Scum

Danny Nedelko

Rottweiler

Disfruta el concierto completo de IDLES en Primavera Sound