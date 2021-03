Con motivo del éxito de “As The Love Continues“, disco de la semana, y junto a Chisco Fernández (Inner Songs), hacemos un repaso de la trayectoria, discografía y anécdotas de los 25 años de carrera de Mogwai.

Foto de Stuart Braithwaite hecha por Alicia Gosálvez en concierto de Mogwai en Madrid en 1999.