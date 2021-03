La asociación DalecandELA reúne a varias bandas vascas para un disco benéfico

La asociación DALE CANDELA, fundada por Jaime Lafita, ha reunido a las bandas más determinantes de la escena vasca para grabar un disco solidario contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) que verá la luz en verano. Algunos de los grupos que participan en esta iniciativa benéfica son McEnroe, Smile, El Inquilino Comunista, Los Brazos, The Fakeband o Still River, entre otros. Todos ellos, junto a Last Fair Deal, Lee Perk, Margo Cilker, Nebraska, Los Retros, The Hornies, Keep Calm, The MarshALS, Ontario, Peter & Velas, Amigos de DalecandELA y Tresonrock, aparecerán en este disco solidario con temas compuestos y escritos para la ocasión, inspirados en la superación, la lucha ante la adversidad, la esperanza y la amistad.

El álbum DalecandELA The Soundtrack será editado en formato Digipack y Vinilo Edición Deluxe, estará a la venta en las principales plataformas digitales y también desde la web www.dalecandela.org el próximo verano. Además la publicación de este recopilatorio se llevará al directo con la celebración de un festival con la participación de los grupos mencionados. Mientras tanto, la asociación fundada por Jaime Lafita irá avanzando algunas de las canciones, con sus respectivos vídeos, que formarán parte del disco. También está previsto que se lance un documental de todo el proceso de grabación de que tuvo lugar en los estudios Tío Pete bajo la supervisión técnica de Iñigo Escauriaza, así como del concierto de presentación cuya fecha de celebración está prevista para otoño de este año.

La generosa colaboración altruista de todos los músicos permitirá que todos los beneficios se destinen a los objetivos solidarios de DalecandELA. La asociación, nacida a raíz del diagnóstico de ELA de su fundador Jaime Lafita, tiene como objetivo luchar para encontrar una cura o tratamiento para esta enfermedad neurodegenerativa que va mermando la actividad muscular de todo el cuerpo hasta provocar la muerte, y cuya esperanza de vida media para los diagnosticados es de 3 a 5 años. DalecandELA lucha por dar visibilidad a esta enfermedad, aún muy desconocida, y mediante diversas actividades recauda fondos que destina a ayudar a la investigación médica y a dar soporte a quienes la padecen.