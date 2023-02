Tulsa se une a Verde Prato en ‘Ni Ez Naiz Penelope’

Tulsa continúa promocionando su último trabajo, Ese Extasis (Tulsa / Intromúsica, 2021) que presenta el próximo jueves 23 de febrero en Barcelona dentro del Guitar Bcn (Apolo 2) entradas aquí.

Coincidiendo con estos nuevos conciertos llega una nueva versión de uno de los temas del disco, «Yo no soy Penélope» que llega en una versión en euskera con la compañía de Verde Prato, proyecto de Ana Arsuaga y el título «Ni Ez Naiz Penelope».

En palabras de Miren: «Cuando vi en concierto a Verde Prato en el café Berlín me quedé sin respiración. Ana era magnética, misteriosa, inaccesible, con una voz cristalina y mística, era como un ser mitológico, ¡como Penélope!. Un año después tengo la suerte de que haya aceptado la invitación para cantar conmigo que no, que no somos Penélope. Es una canción que nos ha dado muchas alegrías en la gira de Ese Éxtasis y que sabemos que mucha gente ha celebrado, así que ha sido un placer darle una vida alternativa, ahora en euskera».

Escucha ‘Ni Ez Naiz Penelope’ de Tulsa ft Verde Prato