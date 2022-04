Tempers – New Meaning (Dais Records / Popstock!)

Tras alguna obra previa de repercusión moderada –incluyendo aquel ‘Junkspace’ (BMG, 18) firmado junto con Rem Koolhaas–, Tempers publican un nuevo trabajo con el que hacen méritos para conseguir mayor atención de prensa y público. La dupla de Nueva York formada por Jasmine Golestaneh y Eddie Cooper entrega ‘New Meaning’ (Dais Records, 22), álbum protagonizado por synth-pop de marcados tintes electrónicos y aspecto tan oscuro como en realidad elegante, que parece manejarse entre esa esperanza y desesperación inherentes a un mundo inmerso en el caos.

En términos prácticos, el álbum es una sólida muestra de las preferencias artísticas del dúo, concretado con gusto en diez canciones repartidas entre buenas y excelentes, que también funciona como conjunto lógico y de significado global. La voz de Golestaneh cruza toda la referencia entre inquieta y tranquilizadora, anomalía que adquiere un protagonismo solo compartido con los sintetizadores. Un periplo con mayoría de aciertos, entre los que cabe ubicar la gran apertura que supone aunar “Nightwalking” y “Unfamiliar”, además de “Song Behind A Wall”, “It Falls Into You”, la sedosa “In And Out Of Hand”, “Secrets And Lies” o el single “Sightseeing” ejerciendo como cierre.

‘New Meaning’ (Dais Records, 22) es un disco muy recomendable para seguidores de las coordenadas indicadas, que encontrarán argumentos de sobra para perderse entre sus sugestivos y por momentos tenues pasajes. Un título que también posee cierta querencia cinematográfica hacia la ciencia ficción, y que esta temporada procede colocar cerca del también inspirado ‘The Jacket’ (Captured Tracks, 22) facturado hace unas semanas por Widowspeak, o incluso del ‘Once Twice Melody’ (Sub Pop, 22) propiedad de los inconmensurables Beach House.

Escucha Tempers – New Meaning