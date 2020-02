The 1975 estrenan vídeo para ‘Me & You Together Song’

The 1975 están de vuelta con el que será su cuarto trabajo. El sucesor del exitoso A Brief Inquiry Into Online Relationships (2018) por el que fueron reconocidos por los Brit Awards como `Mejor Grupo Británico´y `Mejor Álbum del Año´, se titula Notes on a Conditional Form y será publicado el próximo 24 de abril.

Ya habíamos conocido algunas de sus canciones, como “The 1975”, “People, Frail State of Mind” o “Me & You Together Song”, que ahora acaba de estrenar su vídeoclip que ha sido dirigido por Bedroom: