The Radio Dept. estrenan single, ‘The Absence Of Birds’

Tenemos especial debilidad por The Radio Dept. La banda sueca lleva 25 años mostrándonos bonitas canciones y aumentando su repertorio más en base a singles y EPS sueltos que a discos al uso.

En todo este tiempo tan solo han entregado cuatro discos, desde que debutaran en 2003 con el bonito Lesser Matters. Desde entonces han publicado un buen número de canciones, en las que siguen desarrollando ese ensoñador shoegaze tan característico.

Para 2020, The Radio Dept. nos adelantan que publicarán al menos 10 canciones sueltas, que empiezan con “The Absence Of Birds”. Según afirma la propia banda: “Esta es una canción sobre echar de menos a alguien y forzar las oportunidades que podemos tener para hacer cosas nuevas e inesperadas. Habrá más este año, cerca de 10 o más canciones. Estamos decidiendo qué formato le vendrá mejor a estas canciones para publicarlas”. Así que no descartemos que llegue un nuevo LP de los de Lund.

Así suena “The Absence Of Birds”: