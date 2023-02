The Arcs – Electrophonic Chronic (Easy Eye Sound / Music As Usual)

Fue en verano de 2015 cuando nos enteramos de que Dan Auerbach, mitad de The Black Keys, ponía en marcha un nuevo proyecto llamado The Arcs junto al talentoso Richard Swift, artista con una interesante carrera en solitario que aparte de tocar el bajo junto a The Black Keys y formar parte de bandas como The Shins, ejerció de productor de compañeros como Damien Jurado. Junto a ellos, Leon Michels, Nick Movshon y Homer Steinweiss.

Debutaron con el interesante Yours, Dreamily, que nació como proyecto de experimentación dejando unas muy buenas sensaciones. Desgraciadamente, Swift falleció en 2018 a los 41 años y parecía que el proyecto quedaría aparcado para siempre, pero nos han sorprendido con su continuación en la que pudo participar y que Auerbach aprovecha para recordar a su buen amigo: “Ya fuera en Nueva York, Nashville, Los Ángeles o la ciudad natal de Swift, Cottage Grove, Oregón, dondequiera que estuviésemos, siempre nos metíamos juntos en el estudio. Siempre. Era nuestra actividad favorita. Es raro que conozcas a un grupo de personas con las que conectes de esa manera, con las crees un vínculo al instante. Solo nos estábamos divirtiendo, buscando sonidos, haciendo música. Fue un momento increíble para mí”.

Electrophonic Chronic nació como despedida a su compañero y fue completado con antiguas sesiones. El concepto del álbum parte de la afición del grupo por la grabación y el descubrimiento de cajas de sonido, incorporando una amplia variedad de influencias que incluyen psicodelia, soul vintage, los discos de Joe Meek y garage rock de la antigua escuela. El resultado, de nuevo, es más que interesante. Una combinación entre experimentación jazzistica («Keep On Dreaming»), pasajes hipnóticos («Eyez»), notables baladas de soul psicodélico («Heaven Is A Place», «River»), el toque motown de la resplandeciente «Sunshine», el groove de «A Man Will Do Wrong» o el blues de «Behind The Eyes». Poca broma.

Ustedes me perdonen, pero The Black Keys llevan década y media sin sacar un disco con esta enjundia.

Escucha The Arcs – Electrophonic Chronic