The Avalanches están de vuelta con ‘We Will Always Love You’

The Avalanches están de nuevo con nosotros. No ha habido que esperar 15 años para su nueva entrega, tal y como ocurrió después de su debut, el recordado Since I Left You, aquella obra construida a partir de más de 3.000 samples.

Tan solo hemos tenido que esperar cuatro años para conocer la continuación de Wildflowers, un trabajo en el que participaban Father John Misty, Jennifer Herrema (Royal Trux), Toro y Moi, Jonathan Donahue (Mercury Rev), Camp Lo, Biz Markie, Warren Ellis (The Bad Seeds), MF DOOM y Danny Brown.

Lo nuevo de The Avalanches aún no tiene título, pero llegará este 2020 y viene anticipado por la canción “We Will Always Love You”, una canción que cuenta con la participación de Dev Hynes de Blood Orange.