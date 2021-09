The Black Keys anuncian edición ampliada de ‘El Camino’

Se cumplen 10 años del lanzamiento de El Camino (2011), la obra con la que The Black Keys conquistaron el mundo y se anuncia una edición ampliada con jugoso material adicional.

Dan Auerbach y Patrick Carney se convirtieron en una banda de creciente popularidad gracias a canciones tan redondas como “Lonely boy”, “Gold on the ceiling”, “Little black submarines” o “Dead and gone”.

El disco fue producido por el grupo en colaboración con Danger Mouse y se grabó en Nashville en la primavera del 2011. El álbum obtuvo tres premios Grammy, fue Doble Platino en EEUU y Platino en Reino Unido, Francia, Irlanda, Bélgica y Holanda. En España alcanzó la categoría de Disco de Oro.

Esta nueva edición décimo aniversario se publica en formatos 4CD y 5LP y contiene el disco original remasterizado, un concierto inédito grabado en Portland y dos sesiones en directo; una para el programa de Zane Lowe en la BBC (2012) y otra en el estudio Electro Vox (2011). Incluye también libro de fotos, poster y litografía. También estará disponible en un 3LP que contiene el disco original remasterizado y el concierto inédito de Portland.

Este será el contenido de ‘El Camino’ de The Black Keys

Lonely Boy

Dead And Gone

Gold On the Ceiling

Little Black Submarines

Money Maker

Run Right Back

Sister

Hell Of A Season

Stop Stop

Nova Baby

Mind Eraser

Live in Portland, ME

Howling for You

Next Girl

Run Right Back

Same Old Thing

Dead and Gone

Gold on the Ceiling

Thickfreakness

Girl is on my mind

I’ll Be Your Man

Little Black Submarines

Money Maker

Strange Times

Chop and Change

Nova Baby

Ten Cent Pistol

Tighten Up

Lonely Boy

Everlasting Light

She’s Long Gone

I Got Mine

Electro Vox Session (Super Deluxe Edition only)

Dead and Gone

Gold on the Ceiling

Howlin’ For You

Lonely Boy

Money Maker

Next Girl

Run Right Back

Sister

Tighten Up