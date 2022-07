Escucha el nuevo sencillo de TR/ST, «The shore»

TR/ST es un proyecto musical que, con diversos cambios de formación, gira alrededor de Robert Alfons. Comenzó como un dúo con Maya Postepski en Toronto y juntos lanzaron el álbum TRST, aclamado por la crítica y nominado al Juno (reconocimiento para músicos canadienses otorgado por la Academia Canadiense de las Artes y las Ciencias) en 2012. Luego de la salida de Postepski del grupo Alfons convirtió TR/ST en su proyecto en solitario, lanzó Joyland en 2014 y se mudó a Los Ángeles.

Ahora Robert Alfons lanza un nuevo sencillo como TR/ST, «The shore». Un tema escrito por él mismo que ha producido junto al compositor/productor Nick Weiss, quien es mejor conocido como Nightfeelings. La canción fue mezclada por Damian Taylor (Björk, The Prodigy, The Killers) y masterizada por Heba Kadry (Björk, The Mars Volta, Nicolás Jaar).

Cuanta Robert que la canción ha sido creada y reelaborada muchas veces en los últimos años, durante el confinamiento provocado por la pandemia. Su autor la define como «un recordatorio de la impermanencia«. Su sonido, como viene siendo habitual, pivota alrededor de un oscuro sintetizador que parece evocar imágenes de siniestros after-hours subterráneos.

TR/ST se encuentra trabajando en la actualidad en su nuevo álbum de estudio.

A continuación puedes escuchar «The shore», la nueva canción de TR/ST.

