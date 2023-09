The Chemical Brothers – For That Beautiful Feeling (Universal)

La voz de Halo Maud repite insistentemente: «For That Beautiful Feeling…» al principio y al final del disco, creando un efecto circular que invita a escucharlo sin descanso, y dejando claro que la décima entrega de The Chemical Brothers ha sido concebida con la intención de recuperar «ese agradable sentimiento» que nos produce su música desde hace ya 30 años. Esos beats que te levantan del asiento y que siguen siendo un reclamo infalible en cualquier reproductor o en los festivales que tengan la suerte de contar con ellos.

El mundo es muy diferente a como era hace cuatro años, cuando entregaron el interesante No Geography (2019), pero Ed Simons y Tom Rowlands parecen empeñados en mantener el nivel ascendente de sus últimas entregas y vuelven con un álbum enérgico en el que de nuevo prescinden de sus habituales invitados de relumbrón, salvo de la cantante francesa y de Beck, que ponen sus voces a tres de las diez pistas que contiene.

For That Beautiful Feeling es uno de sus discos más directos y contundentes, que ya desde su arranque con su festivo single «Live Again», nos transporta por un caótico carrusel de ritmos vertiginosos, samples, riffs, techno de altura y líneas de bajo demoledoras, como la del dance-funk de «The Weight». El dúo de Manchester sigue sacando petróleo de sus sintetizadores y nos invita a una fiesta con paradas en la psicodelia electrónica de «Goodbye», el tono retro de «Fountains», las bases acid house de la pegajosa y oscura «No Reason» («No tenemos razón para vivir. ¿Cuándo nos matarán a todos?») o el brío esperanzador de esa «The Darkness That You Fear» que conocimos hace un par de años, cuando quizá aún no estábamos preparados para ello, y que ahora gana en punch gracias a su nueva mezcla.

Con «Skipping Like a Stone», su segundo asalto con Beck tras «Wide Open», entregan una de las gemas pop más redondas de su carrera, para terminar de coronarse con los 7 minutos de una «Feels Like I Am Dreaming» que les conecta con lo mejor de su primera etapa, gracias a ese climax que te atrapa y no te suelta.

Quizá no contenga un «Block Rockin’ Beats», un «Hey Boy Hey Girl» o un «Leave Home», pero tampoco los necesita, ofrece razones de sobra que constatan que The Chemical Brothers siguen reinando.

