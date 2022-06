Llegan una antología y un documental sobre Leonard Cohen

Hace más de cinco años de que nos dejó Leonard Cohen. Una carrera de casi cincuenta años, con quince álbumes de estudio, nueve en directo, un continuo revolver las mismas obsesiones personales y algunas de las canciones más memorables del repertorio contemporáneo.

Sony compila diecisiete de sus mejores temas en una antología ‘Leonard Cohen: Hallelujah and Songs from His Albums’ que ve la luz estos días y que se abre con una grabación inédita de “Hallelujah” en el Festival de Glastonbury de 2008. Como complemento se estrena ‘Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song’ un documental que se estrena este mes en el Festival de Tribeca, y que también fue selección oficial en el Festival de Venecia 2021 y en el Festival de Telluride 2021. La película es una exploración definitiva del cantautor vista a través del prisma del internacionalmente conocido himno de Cohen “Hallelujah”.

La película accede a una gran cantidad de material de archivo nunca antes visto, incluyendo los cuadernos personales de Cohen, diarios y fotografías, imágenes de actuaciones y grabaciones de audio y entrevistas. El documental contiene testimonios conmovedores de amigos personales de Leonard, como Adrienne Clarkson y Larry “Ratso” Sloman, y de artistas para los que ‘Hallelujah‘ se ha convertido en una piedra de toque personal, como Judy Collins, Brandi Carlile y Rufus Wainwright.

Estas son las canciones de ‘Leonard Cohen: Hallelujah and Songs from His Albums‘

Hallelujah (Live at Glastonbury 2008) – inédita

Suzanne

Bird on the Wire

Famous Blue Raincoat

Chelsea Hotel #2

Who by Fire

Dance Me to the End of Love

I’m Your Man

Anthem

The Future

In My Secret Life

Recitation w/ N.L. (A Thousand Kisses Deep)

Show Me the Place

Come Healing

You Got Me Singing

You Want It Darker

Thanks for the Dance

Tráiler del documental