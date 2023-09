Pipiolas avanzan su debut con la feminista ‘No soy un XoXo’

«No soy un XoXo» es otro de los avances del que será el disco de debut de Pipiolas, dúo formado por las carismáticas Adriana Ubani y Paula Reyes que más allá de los singles que llevan presentando los últimos tiempos, han dejado clara su proyección en buen número de festivales este verano.

Tras avanzar temas como «Baby» o «San Peter«, llega «No soy un XoXo», un trallazo punk, himno feminista contra la cosificación repleto de frases ingeniosas: «Tengo la regla / No estoy en guerra / No todo es por ti, soy una buena cerda«. Y a saltar. Para después declarar: «Si a ti tu padre no te quiere / Lo siento mucho, eso duele / Pero no tengo la carrera / De puta enfermera«.

Escucha ‘No soy un XoXo’ de Pipiolas

Próximos conciertos Pipiolas

30 de septiembre – VALENCIA

TruenoRayo Fest – Entradas



Foto Pipiolas: Laurel Cala