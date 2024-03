The Church lanzan nuevo disco

The Church, están listos para regresar este mismo viernes 29 de marzo con el lanzamiento oficial de su 27º álbum de estudio, Eros Zeta And The Perfumed Guitars.

Como una especie de álbum compañero de su álbum más reciente, The Hypnogogue (2023), Eros Zeta And The Perfumed Guitars solo estaba disponible en la mesa de merchandising durante su gira por Australia y Estados Unidos el otoño pasado. A lo largo de quince pistas, sirve como continuación de la historia distópica, retomando el hilo narrativo suelto de una estrella de rock fallida (Eros Zeta) que intenta reclamar su gloria desvanecida mediante el uso de un extractor de sueños, como lo hizo The Hypnogogue.

Un libro compañero a ambos álbumes escrito por Steve Kilbey expandiendo el universo que creó y titulado EROS ZETA and the HYPNOGOGUE está disponible igualmente como libro electrónico.

El disco incluye canciones como «A Strange Past», de la que Kilbey comenta: «Un hombre tonto que necesita abrir los ojos mira hacia atrás con nostalgia arrepentida una aventura que debería haber dejado atrás. La génesis musical de esta pieza fue hace un tiempo a través de [el guitarrista] Jeffrey Cain, pero cuando The Hypnogogue levantó su cabeza distópica pero no fea, sentimos que A Strange Past había encontrado su verdadero hogar».

Escucha ‘A Strange Past’ de The Church