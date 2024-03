Bilbao BBK Live cierra su cartel con Air, Los Planetas, Slowdive, Kiasmos y más

Bilbao BBK Live vuelve a Kobetamendi del 11 al 13 de julio. Su cartel cuenta con destacadas figuras internacionales se encuentran Arcade Fire, el regreso a los escenarios de Massive Attack, dos clásicos como The Prodigy y Underworld o los siempre efectivos Jungle que tras su gira por salas vuelven a festivales. Además, Alvvays, Death From Adove 1979, el trío tejano Khruangbin, los australianos Parcels y la ecléctica representación del talento del Reino Unido con Overmono y Folamour en formato A/V, entre otros.

La rica biodiversidad musical del festival también incluye una fuerte presencia de artistas nacionales, destacando la gira de despedida de El Columpio Asesino, Ralphie Choo, Sen Senra, Jimena Amarillo y la fusión única de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, entre otros. La diversidad de estilos se completa con el ethio-jazz del legendario Mulatu Astatke y la representación local con nombres como Zea Mays, Shinova y Airu.

Ahora se cierra con la incorporación de la legendaria Grace Jones, AIR tocando ‘Moon Safari’, Slowdive y Los Planetas celebrando 30 años de ‘Super 8’, además de Albert Pla presentando Rumbagenarios, Meute, Mujeres, María José Llergo, Samantha Hudson o Kiasmos, entre otros.

Así queda el cartel por días de Bilbao BBK Live

Abonos y entradas para Bilbao BBK Live

BONO PROMO 150€ hasta el 05/04.

Entradas por día disponibles a partir del 02/04.

Camping 4 noches: 25€.

Venta en bilbaobbklive.com y Fever Up

