DIIV estrenan el tercer adelanto de su nuevo disco

DIIV regresan con su nuevo disco el próximo 24 de mayo, fecha en la que publicarán Frog in Boiling Water, a través del sello Fantasy.

La banda de Andrew Bailey, Colin Caulfield, Ben Newman y Zachary Cole Smith darán así continuidad a Deceiver (2019), con su ya cuarto álbum del que ya hemos escuchado los sencillos «Brown Paper Bag» y «Soul-Net».

Ahora comparten «Everyone Out» de la que dicen «utiliza una paleta sonora más suave y texturizada: instrumentos acústicos, loops de cinta superpuestos y sintetizadores. La canción es emocional e íntima y podría interpretarse como esperanzadora o cínica. Puede que sea o no un estudio de personaje centrado en una rápida transición de la ingenuidad juvenil a la desilusión amarga. Esta pérdida de esperanza puede manifestarse en un deseo de abandonar por completo la sociedad o de acelerar su colapso. O tal vez ambos, o ninguno».

Escucha ‘Everyone Out’ de DIIV

Estas serán las canciones de ‘Frog In Boiling Water’ de DIIV

1. In Amber

2. Brown Paper Bag

3. Raining On Your Pillow

4. Frog In Boiling Water

5. Everyone Out

6. Reflected

7. Somber the Drums

8. Little Birds

9. Soul-net

10. Fender on the Freeway