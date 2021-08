Decir que el nuevo álbum de The Descendents es nuevo sería faltar a la verdad. Para hablar con más propiedad, hablaremos del lanzamiento más reciente de los californianos. Y esto es así porque 9th & Walnut es un disco que contiene un total de 18 puñetazos directos al mentón perpetrados mentalmente entre 1977 y 1980, pero nunca grabados (a excepción de un par de temas, que han sido regrabados para la ocasión).

Así que no extraña ese sonido tan genuino del primer punk californiano, de playa, reminiscente de garitos de mierda y hostias y algo de skate, sin más decoros que lo lúdico y la distensión como únicos objetivos. Y esto hay que celebrarlo, porque, siendo sinceros, quitando la linealidad de bandas como Bad Religion o NoFX, hay unas cuantas bandas que supuestamente deberían haber renovado todo esto que han acabado por enterrarlo con tanta floritura y arreglo prescindible e innecesario.

Por eso este álbum es necesario, porque funciona como ese acicate enciclopédico de lo auténtico y porque, aunque grabado ya en pleno siglo XXI, rescata una de las épocas doradas de la música punk norteamericana alineando para la ocasión a la que fue la formación principal de los de Hermosa Beach durante mucho tiempo. Milo Aukerman, el malogrado bajista Frank Navetta, Tony Lombardo y Bill Stevenson se encargaron de dar forma a estas canciones de los 70 en una primera grabación en 2002. Y eso se nota, ya que la sensibilidad del origen, a pesar de las décadas que han ido trascurriendo, queda patente en grandes himnos hasta ahora ocultos como “To Remember” y la aceleradísima “Lullaby” (ambos compuestos por Navetta), “Tired Of Being Tired”o “Nightage”, sin dejar de lado “You Make Me Sick” o “Like the Way I Know”, que rescatan la idea radical de que cualquier tema de más de un minuto es porque se ha aderezado de más.

Y como esta reseña ya lleva cuatro párrafos y más palabras de las que serían deseables si quiero hacer honor al verdadero espíritu de 9th & Walnut voy a ir dejándolo aquí, no sin antes repetir, de nuevo, que este trocito de historia merece que, por lo menos, se le reconozca el intento por recomponer el mancillado nombre del punk rock californiano.

Escucha The Descendents – 9th & Walnut