Tom Petty – Findind Wildflowers (Alternate Versions) (Warner)

Hace pocos meses diseccionamos en Muzikalia la estupenda reedición de Wildflower (1994), la obra maestra de Tom Petty, que llegaba de nuevo a las tiendas bajo el nombre de Wildflowers & All The Rest. Un disco creado con la ayuda del productor Rick Rubin y su fiel escudero en los Heartbreakers Mike Campbell, que debió nacer en formato doble, pero presiones de su sello hicieron que multitud de pistas de aquella grabación fueran descartadas y guardadas en un cajón durante 25 años.

Para que sigan las buenas noticias, a ese Al The Rest o el directo inédito que acompañaba al disco, se suma ahora un nuevo volumen que llega bajo el nombre de Findind Wildflowers (Alternate Versions), que incluye una canción nunca escuchada, tomas alternativas, jam sessions y versiones extendidas de algunas de las piezas contenidas en esa histórica obra.

Esta pieza para coleccionistas tiene algunos detalles a tener en cuenta. La canción que da título al disco se desnuda de su orquestación original, invita a la fiesta al mismísimo Ringo Starr en la batería y suma una preciosa armonía vocal del bajista de Heartbreakers Howie Epstein. La bonita “It’s Good to Be KIng” es más lenta que la ya conocida y sigue rompiéndonos el corazón, al igual que esa “Crawling Back To You” que fue escrita tras su doloroso divorcio. El álbum está lleno de sorpresas como la recreación de esa maravillosa “Wake Up Time”, entre el country rock y los aires sureños, la cara B “Girl On LSD” o esa versión acústica de la estupenda “Cabin Down Below”. Los completistas disfrutarán con esa “You Saw Me Comin ‘”, una joya inédita escrita en 1992 que nos parece una de las mejores canciones de carretera de Tom Petty.

El disco es una gozada para encontrarnos con Petty en el estudio creando junto a grandes amigos, aunque nos llena de amargura no haber podido disfrutar del músico americano en vida haciendo un tour conmemorativo de Wildflower como la ocasión requería.

Escucha Tom Petty – Findind Wildflowers (Alternate Versions)