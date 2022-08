Interpol comparten documental y EP por el 20 aniversario de su debut

El 20 de agosto de 2002 se publicaba el debut de Interpol, Turn On The Bright Lights, que cumple 20 años. Para celebrarlo, la banda ha puesto a disposición de sus fans The Black EP, en plataformas digitales.

Un disco publicado originalmente el 26 de agosto de 2003 como una edición limitada en CD, The Black EP, agotado desde hace tiempo, contiene la versión de estudio de «Say Hello To The Angels», una maqueta de «NYC» y cuatro canciones de la época grabadas en directo para Radio France en 2002, incluida la legendaria canción adicional no incluida en el álbum, «Specialist».

El lanzamiento va acompañado de un breve documental de 2002 sobre la banda realizado por una filial francesa del entonces sello EMI. Hasta ahora perdido en los anales de las copias de 144p de YouTube, el clip de 13 minutos es llevado a una gloriosa restauración de alta resolución, presentando entrevistas con la banda, así como fragmentos de actuaciones de ‘PDA’, ‘NYC’, ‘Untitled’ y ‘Stella was a diver and she was always down’.

Escucha The Black EP de Interpol