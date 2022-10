Concurso: Sorteamos dos entradas dobles para M. Ward en Barcelona y Madrid

Llega la gira de M. Ward, que publicaba en 2020 Migration Stories un disco en el que se mostraba más reposado que de costumbre grabado con músicos de Arcade Fire y Think of Spring, una colección de canciones originalmente grabadas por Billie Holiday.

El norteamericano regresa a nuestro país poco después de lanzar un nuevo álbum de She & Him, su aventura junto a la actriz y cantante Zooey Deschanel. Una carta de amor a Brian Wilson en el que no solo muestran su influencia, sino que dotan de su personal estilo sus composiciones.

Su folk íntimo y característico llega en una amplia gira por nuestro país con nada menos que ocho fechas y que el 20 de octubre pasará por La [2] de Apolo (Barcelona), el 21 por Las Armas (Zaragoza), 22 Dabadaba (San Sebastián), 23 Litte Bobby (Santander), 26 Garufa (A Coruña), 27 la Sala Mon (Madrid), 28 Sala X (Sevilla) y 30 Teatre El Musical (Valencia).

¿Quieres una entrada doble para ver a M. Ward en Barcelona o Madrid de las dos que sorteamos?

¿Cómo puedes conseguir estas dos entradas dobles (dos por cada ciudad)? para participar debes seguirnos en Instagram, formar parte de nuestra lista de correo, enviarnos un mail a mzk @ muzikalia . com en el asunto “Concurso M. Ward”, indicándonos tu nombre y apellidos, la ciudad en la que quieres asistir al concierto y decirnos ¿cómo se llamaba el disco de debut de M. Ward?

(*) Solo pondrán participar las personas que cumplan los requisitos que hemos apuntado. Los ganadores se darán a conocer el próximo lunes 17 de octubre.