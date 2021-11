The Flaming Lips graban tributo a Nick Cave con un niño de 14 años

The Flaming Lips vuelve a hacer de las suyas. La banda de Wayne Coyne publicaba hace un par de años el fantástico American Head al que siguió la reciente publicación de The Soft Bulletin Companion ese disco con descartes, canciones inéditas, caras B de singles publicados en todo el mundo, mezclas alternativas y una versión de las mismas sesiones de The Soft Bulletin.

The Flaming Lips ha anunciado Where The Viaduct Looms, un álbum de versiones de Nick Cave cantadas por el músico de 14 años Nell Smith. Una fan que conoció a Wayne Coyne mientras asistía a un concierto de la banda con su familia en 2018. Smith se mantuvo en contacto cuando comenzó a aprender a tocar la guitarra y a escribir sus propias canciones. Tenía un viaje planeado para grabar con la banda en Oklahoma pero tuvo que cancelarse debido a COVID, con lo que Coyne sugirió que colaboraran de forma remota.

“Todavía no puedo creerlo”, dice Smith sobre la experiencia. “Fue una curva de aprendizaje muy empinada, pero Wayne fue tan alentador cuando estaba luchando con algunas de las canciones que seguí. No había oído hablar de Nick Cave, pero Wayne sugirió que deberíamos comenzar con un álbum de sus versiones y luego mirar a grabar algunas de mis propias canciones más tarde. Fue genial escuchar y aprender sobre Nick Cave y elegir las canciones que queríamos grabar “.

La primera pista que grabaron juntos fue una versión de “Girl In Amber”, que Smith compartió el año pasado y de la que el propio Nick Cave es fan. “Iba a decir que Nell Smith habita la canción, pero eso está mal, más bien ella deja la canción, de una manera que yo nunca podría hacer”, escribió Cave en su boletín de noticias Red Hand Files. “Nell muestra una comprensión notable de la canción, una sensación de desapasionamiento que es a la vez hermosa y escalofriante. Simplemente me encanta.”

Ahora Nell se une Wayne Coyne y los suyos en “The Ship Song”, que suena así de bien.

Escucha a Nell & The Flaming Lips versionar ‘The Ship Song’ de Nick Cave