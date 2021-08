The Flaming Lips – The Soft Bulletin Companion (Warner)

The Flaming Lips lanzaron The Soft Bulletin en 1999, lo que supuso su primer gran éxito internacional, a pesar de llevar cerca de dos décadas en activo. Un álbum que les llevó a lo más alto de las listas, haciendo olvidar réditos anteriores como ese popular single llamado “She Don’t Use Jelly”, incluida en su disco Transmissions from the Satellite Heart (1993).

Tras años circulando como un CDR promocional, la banda de Oklahoma editaba el pasado Record Store Day y ahora llega a las tiendas, un complemento perfecto para recordar la impronta del álbum, The Soft Bulletin Companion, compilación que incluye canciones inéditas de la época, además de tomas descartadas y primeras mezclas, caras B, bonus tracks internacionales y tomas estéreo de las pistas de Zaireeka, esa marcianada publicada en 1997 en 4 CDs que solo podía escucharse reproduciendo todos a la vez.

Con The Soft Bulletin Companion The Flaming Lips nos llevan de viaje a su disco más laureado, dando una visión de todos esos intrincados choques entre rock, funk y rock psicodélico que contenía. Y de paso, saldan una deuda con sus seguidores, que podrán gozar de 13 canciones entre las que encontraremos experimentos extraños, callejones sin salida melódicos, muchas tomas descartadas y alguna que otra joya, como esa “Thirty-Five Thousand Feet Of Despair”, una de esas piezas de Zaireeka que abre el álbum con notas de piano, aires cinematográficos y cuerdas sintéticas analógicas ascendentes y descendentes con un tambor que marca el ritmo. O curiosidades en dos entregas, como la llamada primera mezcla de “1000 ft Hands” una dulce canción construida sobre una guitarra acústica a la que van sumándose matices. Más adelante podremos disfrutar de su mezcla final, con mayor duración, risas enfermizas, nuevos matices y sintetizadores que magnifican su potencial.

También nos rendimos ante el rock psicodélico de la difícilmente encontrable “The Captain”, el Lips Mix de la conocida canción del álbum original “Buggin'” o una primera versión de “The Spiderbite Song”. Y qué decir de momentos como “Slow Motion” y “Little Hands”, que nos recuerdan por qué The Flaming Lips fueron sin duda la mejor banda de rock experimental y pop de los noventa.

Escucha The Flaming Lips – The Soft Bulletin Companion