Damon Albarn versiona ‘Don’t You Want Me’ de The Human League

Damon Albarn está de actualidad porque acaba de publicar su segundo trabajo en solitario, The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows (Transgressive, 21), del que ayer mismo te hablábamos en Muzikalia.

El sucesor de Everyday Robots (Parlophone, 14) estaba originalmente pensado como una pieza orquestal inspirada en los paisajes de Islandia, pero finalmente se convirtió en un trabajo con 11 pistas para abordar temas como la fragilidad humana, la pérdida y la capacidad de renacer.

Hace pocos días lo estuvo presentando en la BBC donde aprovechó para versionar la mítica canción de The Human League “Don’t You Want Me”.

Escucha ‘Don’t You Want Me’ de Damon Albarn