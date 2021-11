Tomavistas celebra la Navidad con All I Want For Christmas Is Rigoberta

Después de la finalización de Tomavistas Extra y antes del festival titular que volverá el próximo mayo a Madrid, los días 19, 20 y 21 con un plantel de artistas a la altura, en el que nombres internacionales como Suede, Slowdive, Jungle, JARV IS…, Kings Of Convenience, Kevin Morby, Rhye, Rolling Blackouts Coastal Fever y locales como las de Sen Senra, Carolina Durante, Cariño, Alizzz, Rigoberta Bandini y muchos otros, nos llega un nuevo concierto especial.

El ciclo anuncia evento para el próximo 19 de diciembre en la sala La Riviera: All I Want For Christmas Is Rigoberta. Rigoberta Bandini estará acompañada de una de las bandas emergentes más potentes de la escena madrileña, Shego. Un show navideño de lo más especial que vendrá amenizado por Tomavistas Djs, pinchando desde la cabina.

Entradas para el concierto especial Tomavistas de Rigoberta Bandini

Las entradas para All I Want For Christmas Is Rigoberta están disponibles en este enlace.

El concierto cuenta con una colaboración especial con la Fundación Grandes Amigos. Un euro de cada entrada vendida se destinará a esta fundación que trabaja desde hace 18 años contra la exclusión social de las personas mayores que sufren los silenciosos pero graves efectos de la soledad, para mejorar su bienestar y defender sus derechos.