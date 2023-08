The Hives anticipan dos canciones nuevas

Diez años después de su último álbum, The Hives anuncian con entusiasmo el lanzamiento de su nuevo trabajo, el cual presentarán en nuestro país en octubre. The Death Of Randy Fitzsimmons, programado para el 11 de agosto marca el sexto álbum de estudio de los suecos, y ha sido ampliamente esperado por los fanáticos de la banda.

Antes de su publicación llegan dos canciones más: «Trapdoor Solution» y «The Bomb», un vertiginoso y espeluznante tema que no supera el minuto de duración, repleto de poderosos riffs de guitarra que hacen temblar los cimientos. Mientras tanto, «The Bomb» es un contundente y cáustico head-banger que nos recuerda el espíritu de sus primeros trabajos de los años 00. Este doble lanzamiento se une a los temas previamente lanzados «Rigor Mortis Radio», «Countdown To Shutdown» o «Bogus Operandi».

En los últimos veinticinco años, desde que The Hives saltaron a la fama a nivel mundial, han sido aclamados como una de las mejores bandas en directo, compartiendo escenario con leyendas como AC/DC y The Rolling Stones. S

Escucha ‘Trapdoor Solution’ y ‘The Bomb’ de The Hives

Conciertos de The Hives

La banda tiene previsto presentarse el 4 de octubre en la sala Razzmatazz de Barcelona, el 5 de octubre en La Riviera de Madrid y el 7 de octubre en la sala Capitol de Santiago de Compostela. Estas fechas prometen ser emocionantes para los seguidores de The Hives, quienes finalmente podrán disfrutar en vivo de su esperado regreso.

Entradas a la venta: en www.livenation.es y Ticketmaster.es

Precios: (+gastos). 30€

Política de acceso: Menores de 16 años, acompañados de padre, madre o tutor legal