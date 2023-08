Isabel Marco avanza su nuevo álbum con ‘Los días ásperos’

La cantautora bajoaragonesa Isabel Marco presenta hoy una nueva canción. «Los días ásperos», colección de acertadas frases que conectan a la perfección con una realidad de una inmensa mayoría que en alguna ocasión han sentido la incomprensión y la soledad en el seno familiar.

“Ayer éramos pequeños, el cielo estaba en llamas, nadie lo hizo queriendo y yo estaba tan sola” con esa rotunda sinceridad arranca esta nueva canción. El ritmo machacón nos lleva a pensar en un festival de verano a pesar de la dureza de la letra. El estribillo no deja lugar a las dudas: “Lloro y llego a enloquecer si el fantasma del ayer me mira mal, si el espejo no hace bien el oficio de entender la realidad”. No tardamos en darnos cuenta de que estamos ante una de las mejores canciones de Isabel Marco, un nuevo matiz en su multicolor abanico musical, a través del cual nos está acostumbrando a descubrir nuevas facetas con cada paso que da en forma de canción.

La canción, que formará parte del cuarto disco en estudio de la artista, es una mirada de cantautora a ritmo de sintetizadores y guitarras eléctricas que pone el punto de mira en problemas del pasado de la artista. Una pieza que viene acompañada de un videoclip del premiado realizador asturiano Titi Muñoz.

Escucha ‘Los días ásperos’ de Isabel Marco