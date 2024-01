The Hives comparten su actuación en KEXP

The Hives volvían a la actualidad discográfica tras diez años de sequía el pasado verano, cuando lanzaron su nuevo trabajo The Death Of Randy Fitzsimmons. El título del álbum sugiere una historia de terror que rodea al fundador, mentor y compositor de, grupo, Randy Fitzsimmons. Los miembros de la formación admiten que no han visto ni hablado con Fitzsimmons desde el lanzamiento de su último álbum en 2012. Tras el reciente descubrimiento de una esquela oculta y un poema críptico en el periódico local de la ciudad de Vastmanland, donde residen fue conducida a la lápida de Fitzsimmons, donde encontraron varias cintas, trajes y un trozo de papel con las palabras «The Death Of Randy Fitzsimmons» escritas a máquina. Las cintas descubiertas incluían las maquetas que se convertirían en las doce nuevas canciones del álbum.

Doce nuevos temas de punk rock instantáneo que si bien no llegan donde llegó su de momento insuperable Veni Vidi Vicious (2000), se le acercan bastante que presentaban hace pocos días en la emisora de radio de Seattle KEXP, donde la banda sueca formada por Howlin’ Pelle, Nicholaus Arson, Vigilante Carlstroem, The Johan And Only y Chris Dangerous mostraron sus incendiarios modos con canciones como:

Bogus Operandi

Main Offender

Rigor Mortis Radio

Hate To Say I Told You So

Countdown To Shutdown

Come On

Tick Tick Boom

Disfruta la actuación de The Hives en KEXP