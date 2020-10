Kevin Morby – Sundowner (Dead Oceans/Popstock!)

En menos de una década, Kevin Morby se ha convertido en sinónimo de calidad, imponiéndose como uno de esos artistas que no fallan en ninguna de sus entregas. Resulta además que el tejano es especialmente prolífico y, solo año y medio después de Oh My God (Dead Oceans, 19), entrega el que ya es su sexto álbum de estudio en un total de siete años. Una trayectoria poco menos que intachable salteada con títulos tan imprescindibles como Still Life (Woodsist, 14), ese Singing Saw (Dead Oceans, 16) que supuso su cambio de discográfica, o el grandioso City Music (Dead Oceans, 17).

Por su parte, Sundowner (Dead Oceans, 20) presenta una versión especialmente introspectiva del artista, con el músico apostando por un formato tendente al acústico y que muestra cierta sencillez en sus formas, tras ceder protagonismo a la estructura de la propia canción. Una decisión no reñida con esas delicadas melodías para las que sigue manteniendo intacto el olfato, en un contraste que significa uno de los grandes atractivos del álbum. Y es que todas las seleccionadas resultan emocionantes e implicantes a partes iguales. De este modo, el vocalista parece manejar los tiempos en propiedad tirando de calma tanto en desarrollo como en ejecución, y mantiene un nivel equilibrado y coherente a lo largo de una decena de composiciones.

Una secuencia que comienza con la evocadora y creciente “Valley”, y en la que también destaca esa bellísima “Sundowner” que, además de deudora de Leonard Cohen, sirve para dar título a la referencia. Igual de acentuados resultan los singles “Wander” –que incluye las pocas distorsiones del elepé– y “Campfire”, “Brother, Sister”, los siete minutos de la sensual “A Night At The Little Los Angeles”, “Jamie” o la final “Provisions”. Todas ellas transitan entre ese indie-folk de autor con tintes poéticos y místicos, que en uno u otro momento remiten a colegas generacionales como Kurt Vile, Destroyer o Kelley Stoltz, y también a maestros tan renombrados como Bill Callahan, Cass McCombs o el mencionado Cohen.

Sundowner (Dead Oceans, 20) es, en toda caso, otro trabajo con la impronta cada vez más inconfundible de Kevin Morby, quien afirma que aquí exorcizó todo el desasosiego provocado por el entorno, tras pararse a ver la puesta de sol por primera vez en mucho tiempo. Una manifestación de melancolía que en manos del autor termina convertido en decálogo elegante e intenso, pero también expresivo, conmovedor y, sobre todo, reconfortante tanto para él como para sus seguidores. El norteamericano transita con paso firme y sin apenas descanso, y así es como bien podría ir camino de convertirse en uno de los grandes de su generación.

