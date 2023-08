The Hives – The Death Of Randy Fitzsimmons (The Hives AB / Music As Usual)

Siempre que tengo ocasión de ver en directo a The Hives no lo dudo. Son la X que marcar en un festival cuando hay algún tipo de solape. Animados, incendiarios, trepidantes, divertidos… los suecos llevan 25 años arrasando en cada escenario que pisan, haciendo que los allí congregados lo pasemos en grande y soltando la ración pertinente de vitaminadas canciones para ello.

Unas canciones que necesitaban una actualización urgente, ya que su último disco Lex Hives (2012) contaba ya con 11 años, algo que remedian con The Death Of Randy Fitzsimmons. Como aclaraba su líder Howlin’ Pelle Almqvist en la promoción del mismo aquí «no hay madurez ni nada de esa mierda, porque ¿quién coño quiere rock’n’roll maduro? Creo que ahí es donde la gente se equivoca. Es como el rock’n’roll pero adultos, ¡nadie quiere eso! Eso es literalmente quitarle lo bueno. El rock’n’roll no puede crecer, es un adolescente perpetuo y este álbum se siente exactamente así».

The Death Of Randy Fitzsimmons son 12 nuevos temas de punk rock instantáneo que si bien no llegan donde llegó su de momento insuperable Veni Vidi Vicious (2000), se le acercan bastante. The Hives mantienen viva la llama, esa que prende con el nervio de «Bogus Operandi», marcando el camino a la espídica «Trapdoor Solution» y a las guitarras incendiarias de «Countdown to Shutdown». Que cambia el paso en la bluesera «Stick Up», cautiva con los aires stoogeros de «Crash Into The Weekend», se atreve a experimentar en la pantanosa «What Did I Ever Do To You» o nos embruja en el pegadizo head-banger que es “The Bomb”, hasta llegar al frenético desenlace de «Step Out of the Way».

Una notable media hora a la que si tuviéramos que reprocharle algo, es que haya tardado tanto tiempo en llegar.

Escucha The Hives – The Death Of Randy Fitzsimmons