The House of Love vienen de gira recuperando ‘The Fontana Years’

The House Of Love (recuerda nuestra entrevista) vuelven a nuestro país tras su paso por la pasada edición de Visor Fest. Fundados por el vocalista y guitarrista Guy Chadwick fueron aupados por Alan McGee y John Peel como una de las sensaciones del pop británico de finales de los 80 y principios de los 90.

Lanzaron su primer disco homónimo en 1988 en el sello Creation al que siguió su disco de la mariposa ‘The House of Love (Butterfly)’ (1990), ya en el sello Fontana. Un disco fundamental en su carrera que incluye dos de sus grandísimas canciones «Shine On», «Beatles and Stones».

Los años en el sello Fontana, incluyeron igualmente el recopilatorio A Spy in The House of Love (1990) con las primeras canciones de la banda, además de Babe Rainbow (1992), un disco que transita hacia melodías más cristalinas y atmósferas más oscuras, y Audience with the Mind (1993) que avanza su fórmula pop.

Recuperando esa etapa gloriosa, The House Of Love regresan a nuestro país el próximo otoño con paradas en Valencia, Madrid, Barcelona, Zaragoza y Bilbao. Una ocasión inigualable para volver a disfrutar de las melodías de una de sus etapas creativas más interesantes, un reencuentro con sus álbumes de los primeros 90, en los que parecía iban a ser el relevo de bandas como The Smiths o Pale Fountains. No lo consiguieron, pero dejaron un interesante legado que ahora desentierran.

Toma nota de las fechas y entradas

25 de septiembre: Sala Moon, Valencia – Entradas

26 de septiembre: Teatro Barceló, Madrid – Entradas

27 de septiembre: Sala Paral·lel 62, Barcelona – Entradas

28 de septiembre: Sala Oasis, Zaragoza – Entradas

30 de septiembre: Sala Kafe Antzokia, Bilbao – Entradas

Escucha el recopilatorio ‘The Fontana Years’